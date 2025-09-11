В Леоновском парке столицы гуси стали нападать на москвичей в поисках лакомств. Об этом сообщил Telegram-канал «Молния | Москва».

На территории парка установили автомат с кормом, о котором птицы быстро узнали. На кадрах, опубликованных каналом, видно, как гуси окружили посетительницу, которая доставала из автомата корм, начали щипать ее за одежду, проявляя нетерпение в ожидании лакомства.

К взрослым гусям присоединилось потомство, птицы брали корм с руки девушки, не опасаясь человека.

