10:42, 26 марта 2023
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Густой туман в Москве попал на видео
Опубликовано видео окутанной туманом Москвы.
Кадр: Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы».
Густой туман в Москве заметили в воскресенье утром, 26 марта. Погодное явление попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москвач • Новости Москвы».
Житель Москвы снял ролик из окна квартиры в одной из столичных многоэтажек. Он запечатлел, как столицу накрыло пеленой. Видимость сильно ухудшилась. Даже соседний ЖК почти полностью окутан туманом.
Ранее синоптики сообщили о рекордном за 75 лет количестве дождей.