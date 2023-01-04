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09:57, 04 января 2023
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«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве
Фото: Пелагия Тихонова / Агентство «Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье, передает Гидрометцентр России.

«Гололедица. Период предупреждения до 21:00 5 января», — говорится в сообщении. Жителей Подмосковья, в свою очередь, также предупредили о гололедице и порывах ветра до вечера четверга.

По прогнозам синоптиков, в среду, 4 января, в столичном регионе ожидается до минус двух-четырех градусов мороза, облачно с прояснениями. В четверг, 5 января, температура опустится до минус шести градусов.

Ранее сообщалось, что 1 января в Москве стало рекордно теплым за всю историю.

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