Москвичам пообещали один из самых холодных дней за полвека

Четверг, 13 июля может стать одним из самых холодных дней за полвека в Москве. Об этом своем в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик пояснил, что в городе останутся холодные воздушные массы, облачность и дожди. Температура при этом не поднимется выше 15-17 градусов. Ожидаетсяюго-западный ветер от 3 до 8 метров в секунду, атмосферное давление — 741 миллиметр ртутного столба.

К пятнице в столицу придет потепление — столбики термометра поднимутся до отметки 21-23 градуса, отметил метеоролог.

Ранее синоптик Позднякова сообщила, что окончательное тепло в столицу вернется 15 июля.