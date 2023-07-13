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08:48, 13 июля 2023
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Москвичам пообещали один из самых холодных дней за полвека

Синоптик Леус заявил, что 13 июля может стать одним из самых холодных дней за полвека.

Москвичам пообещали один из самых холодных дней за полвека
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Четверг, 13 июля может стать одним из самых холодных дней за полвека в Москве. Об этом своем в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик пояснил, что в городе останутся холодные воздушные массы, облачность и дожди. Температура при этом не поднимется выше 15-17 градусов. Ожидаетсяюго-западный ветер от 3 до 8 метров в секунду, атмосферное давление — 741 миллиметр ртутного столба.

К пятнице в столицу придет потепление — столбики термометра поднимутся до отметки 21-23 градуса, отметил метеоролог.

Ранее синоптик Позднякова сообщила, что окончательное тепло в столицу вернется 15 июля.