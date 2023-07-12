Названа дата возвращения тепла в Москву

На выходных в столицу вернется тепло, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. В субботу, 15 июля, дневная температура повысится до 21-23 градусов.

При этом в течение всех суток 15 июля местами не исключен кратковременный дождь, отметила синоптик. В воскресенье воздух прогреется до 24 градусов, северный ветер сменится на западный.

Ранее синоптик Тишковец предупредил москвичей о достижении «температурного дна». В четверг, 13 июля, в городе похолодает до 14 градусов.