Ида Галич столкнулась с мистикой в своей московской квартире

Блогер Ида Галич столкнулась с мистикой в своей квартире в центре Москвы — на Арбате. На выключение света и техники она пожаловалась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«У меня всегда выключается свет, когда я на пределе и слишком сильно нервничаю. Еще летит техника, сам по себе выключается телевизор и так далее», — написала знаменитость.

Галич отметила, что об этом знают все ее близкие, и заявила, что ей пора в известную программу «Битва экстрасенсов».

Ранее Ида Галич назвала главный минус новой квартиры в центре Москвы.