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10:11, 20 ноября 2022
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Тишковец пообещал москвичам идеальную зиму

Тишковец пообещал москвичам идеальную зиму
Фото: Aleksandr Popov / Unsplash

«Идеальную зиму» пообещал москвичам ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 20 ноября. О погоде он рассказал в своем Telegram-канале.

«Идеальная зима — легкий морозец и снежок, декабрьские сугробы», — описал предстоящий день синоптик. Температура воздуха составит минус 1-3 градуса в Москве и от нуля до минус 5 градусов в Подмосковье. Ожидается облачность с неустойчивыми прояснениями, преимущественно в первой половине дня пройдет кратковременный снег.

«После полудня постепенно распогодится, при этом температура останется в рамках климатической нормы», — добавил Тишковец. Прогнозируется ветер с порывами 1-6 метров в секунду, давление продолжит расти и составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности. Причиной стала гололедица.

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