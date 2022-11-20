Тишковец пообещал москвичам идеальную зиму

«Идеальную зиму» пообещал москвичам ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 20 ноября. О погоде он рассказал в своем Telegram-канале.

«Идеальная зима — легкий морозец и снежок, декабрьские сугробы», — описал предстоящий день синоптик. Температура воздуха составит минус 1-3 градуса в Москве и от нуля до минус 5 градусов в Подмосковье. Ожидается облачность с неустойчивыми прояснениями, преимущественно в первой половине дня пройдет кратковременный снег.

«После полудня постепенно распогодится, при этом температура останется в рамках климатической нормы», — добавил Тишковец. Прогнозируется ветер с порывами 1-6 метров в секунду, давление продолжит расти и составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности. Причиной стала гололедица.