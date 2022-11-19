«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье, предупреждает Гидрометцентр России.

«Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения до 12 часов вторника, 22 ноября», — говорится в сообщении метеорологов.

Уточняется, что в столице гололедица в этот период будет повсеместно, по области — местами.

Ранее потепление на следующей неделе пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, во вторник, 22 ноября, дневная погода в городе перейдет из минуса в плюс.