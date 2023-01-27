Москвичам назвали идеальный день для катания на лыжах

Идеальный день для катания на лыжах назвал москвичам в личном Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Все на лыжи! В первый выходной день в столичном регионе ожидаются идеальные условия для катания на лыжах. Сегодняшний снег прибавит высоты снежному покрову и освежит лыжню. Погода будет практически безветренная и с комфортной температурой днем в пределах минус два-четыре градуса», — написал синоптик.

По его данным, снежный покров на метеостанции ВДНХ сегодня утром составил 22 сантиметра, а за сутки увеличится еще на два-три сантиметра. В Подмосковье больше всего снега выпадет в северных районах — на три-четыре сантиметра. При этом самый высокий снежный покров зафиксирован в Черустях — 31 сантиметр. К утру субботы, 28 января, он может увеличиться на один-два сантиметра.

Ранее москвичей предупредили о сильных снегопадах.