Москвичей предупредили о сильных снегопадах

О сильных снегопадах предупредил москвичей в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Настоящие снегопады, предварительно, прогнозируются в самые последние дни месяца — 30 и 31 января. В это время по климату обычно наступает самое холодное время в году, однако обойдется легкими морозами», — сказал метеоролог.

По его словам, к наступлению февраля высота снежного покрова в Москве подрастет с нынешних 23 сантиметров до 29-34 сантиметров.

Ранее москвичам дали рекомендации для помощи белкам зимой. Подкармливать животных рекомендуют лишь при наступлении холодов.