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11:11, 23 января 2023
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Москвичей предупредили о сильных снегопадах

Москвичей предупредили о сильных снегопадах
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

О сильных снегопадах предупредил москвичей в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Настоящие снегопады, предварительно, прогнозируются в самые последние дни месяца — 30 и 31 января. В это время по климату обычно наступает самое холодное время в году, однако обойдется легкими морозами», — сказал метеоролог.

По его словам, к наступлению февраля высота снежного покрова в Москве подрастет с нынешних 23 сантиметров до 29-34 сантиметров.

Ранее москвичам дали рекомендации для помощи белкам зимой. Подкармливать животных рекомендуют лишь при наступлении холодов.

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