09:43, 23 апреля 2023
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Синоптики пообещали москвичам «идеальный выходной»
Синоптики Леус и Тишковец пообещали жителям Москвы солнечный выходной без осадков.
Фото: Nick Sokolov / Unsplash
О погоде в воскресенье, 23 апреля, рассказали москвичам ведущие сотрудники центра «Фобос» Евгений Тишковец и Михаил Леус. Синоптики пообещали горожанам солнечный день без осадков.
«Впервые штурмуем высоту +20. В Москве будет теплее, чем в Крыму! По климату это финал мая. Солнечно и сухо. Идеальный выходной», — написал в своем Telegram-канале Тишковец.
Леус отметил, что это воскресенье может стать самым теплым днем с начала года.
Ранее о самом теплом дне апреля москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Им станет понедельник, 24 апреля, когда, по его словам, столбики термометров поднимутся до 22 градусов.