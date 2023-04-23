Синоптики пообещали москвичам «идеальный выходной»

О погоде в воскресенье, 23 апреля, рассказали москвичам ведущие сотрудники центра «Фобос» Евгений Тишковец и Михаил Леус. Синоптики пообещали горожанам солнечный день без осадков.

«Впервые штурмуем высоту +20. В Москве будет теплее, чем в Крыму! По климату это финал мая. Солнечно и сухо. Идеальный выходной», — написал в своем Telegram-канале Тишковец.

Леус отметил, что это воскресенье может стать самым теплым днем с начала года.

Ранее о самом теплом дне апреля москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Им станет понедельник, 24 апреля, когда, по его словам, столбики термометров поднимутся до 22 градусов.