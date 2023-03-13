В России поддержали идею введения значков на школьной форме
Минпросвещения поддержало идею введения значков на школьной форме.
Идею введения значков как элемента школьной формы российских учеников поддержал заместитель главы Минпросвещения России Андрей Корнеев. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС. Детали вопроса будут проработаны совместно с российским движением детей и молодежи «Движение первых».
Специальные значки будут крепиться на школьную форму учащихся. В ближайшее время будет разработан и утвержден логотип.
Кроме того, в Минпросвещения предложили установить общие требования к школьной форме на уровне региона. После внесения соответствующих поправок в закон об образовании уполномоченным органам будет рекомендовано определять значки как элемент школьной формы, говорится в сообщении.
Ранее россияне перечислили плюсы и минусы советской школьной формы.