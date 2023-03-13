В России поддержали идею введения значков на школьной форме

Идею введения значков как элемента школьной формы российских учеников поддержал заместитель главы Минпросвещения России Андрей Корнеев. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС. Детали вопроса будут проработаны совместно с российским движением детей и молодежи «Движение первых».

Специальные значки будут крепиться на школьную форму учащихся. В ближайшее время будет разработан и утвержден логотип.

Кроме того, в Минпросвещения предложили установить общие требования к школьной форме на уровне региона. После внесения соответствующих поправок в закон об образовании уполномоченным органам будет рекомендовано определять значки как элемент школьной формы, говорится в сообщении.

Ранее россияне перечислили плюсы и минусы советской школьной формы.