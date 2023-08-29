Идущий по улице в Москве мужчина в трусах прикрылся ветками и попал на видео

Прикрывшийся ветками мужчина в трусах прошелся по улице и рассмешил москвичей. Он попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?».

В ролике мужчина стоит у пешеходного перехода в ожидании разрешающего сигнала светофора. Из одежды на нем только трусы с принтом в виде губ. Свою наготу он прикрыл ветками, закрепив их на спине и на груди.

Пользователи сети стали упражняться в юморе. «Камуфляж отличный, тебя не видно», «Из дома жена выгнала», «Похоже, что с кем-то проспорил», «Сбегая от любовницы, успел прихватить только фикус», «Когда неожиданно вернулся муж. К встрече видно готовился, вон какие трусы с поцелуями надел», «Походу смотрел Маугли», «Рожа в грязи, в попе ветка, вы откуда, мы разведка», «Трусишки зачетные, герой любовник», — написали они.

Ранее голый пассажир московской электрички попал на видео.