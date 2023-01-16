Раскрыта иерархия элементов навигации в столичном метро

Иерархию элементов навигации в столичном метро раскрыли на официальном сайте мэра Москвы. Как отметил начальник отдела навигационно-информационных разработок и технологий навигационно-информационного комплекса службы пассажирских сервисов московского метрополитена Сергей Литвинович, всего в подземке существует 15 типов навигационных элементов.

«Есть таблички с номером входа, названием станции, номером и цветом линии, которые устанавливают на входе, сотрудники отдела навигации называют приветственными. Карты прилегающих к станциям территорий есть в вестибюлях и на платформах», — сказал эксперт.

Литвинович напомнил, что в метро существуют и маршрутно-путевые полосы. Они установлены горизонтально на стенах через пути и вертикально на колоннах на перроне. В самих поездах размещено более 30 тысяч схем линий. Он отметил, что ориентироваться пассажирам на всех станциях метро помогают более шести тысяч лайтбоксов — световых конструкций — и четырех тысяч указателей без подсветки.

Ранее был назван год открытия станции метро в московском аэропорту Внуково. Открытие станции столичной подземки в этой воздушной гавани запланировано в 2023 году.