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12:32, 11 января 2023
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Назван год открытия станции метро в московском аэропорту Внуково

Назван год открытия станции метро в московском аэропорту Внуково
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Год открытия станции метро в столичном аэропорту Внуково назвал «Мосленте» руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Открытие метро в воздушной гавани запланировано в 2023 году. «Это будет первая в России станция метро, расположенная прямо в аэропорту, интегрированная со зданием терминала», — отметил Ликсутов.

Ранее стало известно, что станция «Аэропорт Внуково» станет конечной на Солнцевской линии столичного метро. Ветку продлят от станции «Рассказовка».

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