Житель Подмосковья ходил с иглой в бедре и не подозревал об этом

Семисантиметровую швейную иглу извлекли подмосковные врачи из бедра россиянина, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

«Пациенту повезло, что игла не переместилась, так как это могло привести к травмированию сосудов, нервов или капсулы сустава, а также стать источником гнойного воспаления», — цитирует пресс-служба заведующего травмпунктом поликлиники № 2 Мытищинской больницы Валерия Вяткина.

Житель Подмосковья обратился в травмпункт больницы с жалобой на продолжительные боли в тазобедренном суставе. Специалисты обнаружили в мягких тканях мужчины швейную иглу. Пациент не подозревал о ней и не смог объяснить, как она там оказалась. Врачи разрезали бедро, ориентирусь на рентген. Инородное тело удалили, медицинское вмешательство прошло успешно, сообщает ведомство.

Ранее подмосковные врачи спасли мужчину, просверлившего руку сверлом шуруповерта. Через неделю ему также удалили паховую грыжу.