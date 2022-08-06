В Подмосковье спасли мужчину с просверленной шуруповертом рукой и грыжей

Подмосковные врачи спасли мужчину, просверлившего руку сверлом шуруповерта. Через неделю ему также удалили паховую грыжу. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По данным источника, пострадавший собирал для дочери уличный игровой комплекс. Во время работы с инструментом сверло соскочило и повредило запястье руки.

«Пациент не сразу обратился за медицинской помощью, а спустя какое-то время. По его словам, думал, само пройдет. Спустя время пациент все же обратился в больницу. Мы провели обработку раны, назначили лечение, после наблюдения, через несколько дней пациент был выписан домой», — рассказал врач-травматолог Талдомской больницы Александр Петровский.

По его словам, спустя неделю этот же мужчина обратился в медучреждение с жалобами на паховую грыжу. Лапароскопическим методом была проведена операция: с помощью небольших проколов в брюшной стенке была удалена грыжа, установлен сетчатый имплант.

«Послеоперационный период и восстановление у пациента прошли успешно. Реабилитация после подобных малоинвазивных операций проходит быстрее по сравнению с традиционными "открытыми" операциями. Спустя несколько дней пациент выписан домой под дальнейшее амбулаторное наблюдение», — сообщил врач.

Ранее стало известно, что подмосковные врачи спасли мужчину с рукой, перерезанной бензопилой.