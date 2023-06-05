Москвичи вспомнили популярную в прошлом веке игру на свежем воздухе

Воспоминаниями о популярной в прошлом веке игре поделились россияне в Telegram-канале «Старая Москва». Поводом для ностальгии стала фотография, на которой запечатлены мужчины во время игры в домино.

«Сейчас бы вот так сидеть, а не вот это вот все», «Народная игра. Сейчас во дворах не увидишь совсем», «Старые добрые спокойные времена. А мы это не ценили», «Очень теплое фото. Греет сердце», «Точно так играли мужчины в нашем дворе летними вечерами после работы и в выходные», — написали юзеры.

По словам одного из пользователей мессенджера, столы стояли во многих столичных дворах. Мужчины играли часами: стучали костяшками по столу и время от времени выкрикивая заветное: «Рыба!»

Ранее москвичи вспомнили свою дворовую жизнь времен СССР.