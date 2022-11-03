Пятилетний мальчик больше месяца проходил с рулем от игрушечного авто в носу

Руль от игрушечного автомобиля достали врачи Ступинской больницы из носа пятилетнего мальчика, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

«Инородное тело технически было тяжело вытащить, так как оно находилось в носу больше месяца. Предмет извлекли при помощи специального пинцета», — цитирует пресс-служба врача-отоларинголог Ступинской больницы Ивана Комиссарова.

По данным ведомства, в клинику ребенок попал после жалоб на боли в ухе. При осмотре выяснилось, что с ушами все в порядке, однако в правой ноздре было обнаружено большое количество зеленых слизистых выделений и отек. Так врачи и обнаружили попавший в нос мальчика руль.

По словам Комиссарова, в больницу часто поступают дети с различными инородными телами в носу и ушах. Самое опасное, что было обнаружено — батарейки. Под действием слизи они окисляются и могут оставить не только серьезные ожоги, но и разъесть дыру в носовой перегородке. Зеленые выделения только из одной ноздри могут указывать на инородное тело в носу, предупредил он. И порекомендовал не пытаться самостоятельно доставать мелкие предметы из ушей или носа ребенка, а сразу обращаться за медицинской помощью.

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