Игрушечную змею достали с дерева в одном из районов Москвы.

Экстренные службы «спасли» игрушку в виде змеи в одном из районов Москвы, сообщает РЕН ТВ.

Жительница многоэтажного дома заметила в окне на уровне четвертого этажа желтую змею длиной около 50 сантиметров и обратилась в службу 112. Прибывшие спасатели выяснили, что вместо настоящей змеи там находилась резиновая игрушка.

«Игрушка оказалась очень качественной. Все, кто наблюдал за процессом были уверены что зверюга живая», — рассказали в социальных сетях общественного поисково-спасательного отряда.

Ранее огромный кабан распугал школьников и их родителей в подмосковной Дубовой Роще. Животное вышло «поприветствовать» детей прямо к учебному заведению в Раменском районе. Местные жители оперативно сообщили о звере в экстренные службы.