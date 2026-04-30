Опубликовано 30 апреля 2026, 11:061 мин.
Огромный кабан распугал школьников в Подмосковье
Кабан из Дубовой Рощи распугал школьников и их родителей.
Огромный кабан распугал школьников и их родителей в подмосковной Дубовой Роще. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника канала, животное вышло «поприветствовать» детей прямо к учебному заведению в Раменском районе. Местные жители оперативно сообщили о звере в экстренные службы.
Однако специалисты не успели приехать на вызов — кабан недолго побродил по территории перед школой и сбежал.
