Огромный кабан распугал школьников в Подмосковье

Огромный кабан распугал школьников и их родителей в подмосковной Дубовой Роще. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника канала, животное вышло «поприветствовать» детей прямо к учебному заведению в Раменском районе. Местные жители оперативно сообщили о звере в экстренные службы.

Однако специалисты не успели приехать на вызов — кабан недолго побродил по территории перед школой и сбежал.

