Стало известно о пользе появившейся в вольере медведя Диксона новой игрушки

Диксон играет с буем, наклоняет его, пытается переворачивать, но тот поднимается вновь. Эта «неваляшка» не просто развлекает зверя, но и позволяет поддерживать его психоэмоциональное состояние, объяснила директор зоопарка.

Ранее в Московском зоопарке нашли способ облегчить передвижение Диксона по вольеру в любую погоду.