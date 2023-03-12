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09:56, 12 марта 2023
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Стало известно о пользе появившейся в вольере медведя Диксона новой игрушки

Медведь Диксон заинтересовался появившимся в его вольере пластиковым буем.

Стало известно о пользе появившейся в вольере медведя Диксона новой игрушки
Кадр: Telegram-канал Светланы Акуловой

О пользе появившейся в вольере белого медведя Диксона новой игрушки стало известно из сообщения генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой. Заинтересовавшееся пластиковым буем животное попало на видео.

«Как многие из вас успели заметить, у Диксона в вольере появилась новая игрушка — изготовленный из высокопрочного пластика серый буй. Внутри него есть утяжелитель, за счет которого он всегда возвращается в исходное положение, как неваляшка», — отметила Акулова.

Диксон играет с буем, наклоняет его, пытается переворачивать, но тот поднимается вновь. Эта «неваляшка» не просто развлекает зверя, но и позволяет поддерживать его психоэмоциональное состояние, объяснила директор зоопарка.

Ранее в Московском зоопарке нашли способ облегчить передвижение Диксона по вольеру в любую погоду.

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