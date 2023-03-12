Стало известно о пользе появившейся в вольере медведя Диксона новой игрушки
Медведь Диксон заинтересовался появившимся в его вольере пластиковым буем.
О пользе появившейся в вольере белого медведя Диксона новой игрушки стало известно из сообщения генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой. Заинтересовавшееся пластиковым буем животное попало на видео.
«Как многие из вас успели заметить, у Диксона в вольере появилась новая игрушка — изготовленный из высокопрочного пластика серый буй. Внутри него есть утяжелитель, за счет которого он всегда возвращается в исходное положение, как неваляшка», — отметила Акулова.
Диксон играет с буем, наклоняет его, пытается переворачивать, но тот поднимается вновь. Эта «неваляшка» не просто развлекает зверя, но и позволяет поддерживать его психоэмоциональное состояние, объяснила директор зоопарка.
Ранее в Московском зоопарке нашли способ облегчить передвижение Диксона по вольеру в любую погоду.