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23:32, 09 февраля 2023
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В Московском зоопарке нашли способ облегчить передвижение Диксона по вольеру

В Московском зоопарке нашли способ облегчить передвижение Диксона по вольеру
Кадр: Telegram-канал Светланы Акуловой

О найденном зоологами способе облегчить передвижение белого медведя Диксона по вольеру сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Чтобы Диксон мог выходить на улицу независимо от погодных условий, мы постелили в его уличном вольере маты: сегодня медведь впервые по ним добрался до бассейна», — рассказала она.

Акулова отметила, что на новой глубине раненый зверь чувствует себя уверенно и комфортно. «Из воды он забирается на пандус, покрытый матами, тоже очень ловко», — заявила гендир зоопарка.

«Здорово!», «Надеюсь, ему удобно», «Маты — это отличная идея. А то галька и доски все-таки грубоваты и травмоопасны», — высказались о работе зоологов юзеры.

Ранее сообщалось, что у Диксона появилась возможность рыбачить на новой глубине. Зоологи рассчитывают, что так медведь будет активнее задействовать свои конечности, что соответствует плану его реабилитации.

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