В Московском зоопарке нашли способ облегчить передвижение Диксона по вольеру
О найденном зоологами способе облегчить передвижение белого медведя Диксона по вольеру сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
«Чтобы Диксон мог выходить на улицу независимо от погодных условий, мы постелили в его уличном вольере маты: сегодня медведь впервые по ним добрался до бассейна», — рассказала она.
Акулова отметила, что на новой глубине раненый зверь чувствует себя уверенно и комфортно. «Из воды он забирается на пандус, покрытый матами, тоже очень ловко», — заявила гендир зоопарка.
«Здорово!», «Надеюсь, ему удобно», «Маты — это отличная идея. А то галька и доски все-таки грубоваты и травмоопасны», — высказались о работе зоологов юзеры.
Ранее сообщалось, что у Диксона появилась возможность рыбачить на новой глубине. Зоологи рассчитывают, что так медведь будет активнее задействовать свои конечности, что соответствует плану его реабилитации.