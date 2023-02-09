В Московском зоопарке нашли способ облегчить передвижение Диксона по вольеру

Акулова отметила, что на новой глубине раненый зверь чувствует себя уверенно и комфортно. «Из воды он забирается на пандус, покрытый матами, тоже очень ловко», — заявила гендир зоопарка.

«Здорово!», «Надеюсь, ему удобно», «Маты — это отличная идея. А то галька и доски все-таки грубоваты и травмоопасны», — высказались о работе зоологов юзеры.

Ранее сообщалось, что у Диксона появилась возможность рыбачить на новой глубине. Зоологи рассчитывают, что так медведь будет активнее задействовать свои конечности, что соответствует плану его реабилитации.