Игра лисиц на футбольном поле в Москве попала на видео

Увиденное умилило и развеселило пользователей сети. «Какие они хорошенькие!», «Ну что за милашки», «Даже лисы занимаются спортом», «Тоже решили поиграть, как дети», «Похоже, свою сборную собирают», «Их бы в нашу сборную по футболу!» — написали они в комментариях.

Ранее москвичам перечислили правила при встрече с дикими лисами и кабанами.