04:45, 27 августа 2023
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Игра лисиц на футбольном поле в Москве попала на видео
Лисицы на футбольном поле в Зюзино умилили пользователей сети.
Кадр: Telegram-канал «Зюзино М125»
Две играющие на футбольном поле у школы №554 в Москве лисицы попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Зюзино М125». В кадре животные бегают по полю, периодически обнюхивают и дразнят друг друга.
Увиденное умилило и развеселило пользователей сети. «Какие они хорошенькие!», «Ну что за милашки», «Даже лисы занимаются спортом», «Тоже решили поиграть, как дети», «Похоже, свою сборную собирают», «Их бы в нашу сборную по футболу!» — написали они в комментариях.
Ранее москвичам перечислили правила при встрече с дикими лисами и кабанами.