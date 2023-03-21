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12:02, 21 марта 2023
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Стало известно о состоянии медведя Диксона в Московском зоопарке

У медведя Диксона в Московском зоопарке стали лучше двигаться задние лапы.

Стало известно о состоянии медведя Диксона в Московском зоопарке
Кадр: видео Telegram-канал Светланы Акуловой

О состоянии белого медведя Диксона в своем Telegram-канале рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. По ее словам, у проходящего реабилитацию раненого хищника стали лучше двигаться задние парализованные лапы, а раны на них постепенно затягиваются.

Акулова сообщила, что животное чувствует себя удовлетворительно. Ветврачи отмечают, что движения задних лап с каждым днем становятся все более выраженными.

У медведя по-прежнему наблюдается хороший аппетит. Чтобы стимулировать двигательную активность хищника, зоологи стали подвешивать еду к верху вольера. Так, чтобы достать кусок мяса, Диксону необходимо приложить усилия и подтянуться.

Ранее гендир столичного зоопарка сообщала, что специалисты нашли способ облегчить передвижение Диксона по вольеру.

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