Стало известно о состоянии медведя Диксона в Московском зоопарке

О состоянии белого медведя Диксона в своем Telegram-канале рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. По ее словам, у проходящего реабилитацию раненого хищника стали лучше двигаться задние парализованные лапы, а раны на них постепенно затягиваются.

Акулова сообщила, что животное чувствует себя удовлетворительно. Ветврачи отмечают, что движения задних лап с каждым днем становятся все более выраженными.