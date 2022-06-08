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IKEA решила продать свой банк российскому партнеру

IKEA решила продать свой банк российскому партнеру
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Шведская компания IKEA решила продать свой банк Ikano российскому партнеру Кредит Европа банку. Об этом во вторник, 7 июня, сообщает «Коммерсантъ».

Эксперты предполагают, что банк будет присоединен к Кредит Европа банку, пополнив его клиентскую базу. В пресс-службе российского КЕБ подтвердили изданию информацию о сделке, отказавшись от дальнейших комментариев.

Специалисты сошлись во мнении, что приобретение «Икано-банка» является не совсем удачным проектом. Речь идет о том, что у самого банка своя модель работы, которая подразумевает узкую клиентскую базу. Из-за этого у кредитного учреждения низкая либо отрицательная маржинальность.

Ранее шведский мебельный бренд IKEA до августа 2022 года продлила выплату зарплаты 15 тысячам сотрудников в России.

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