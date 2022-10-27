На первом в России магазине IKEA демонтировали вывеску

Завершен демонтаж вывески на первом в России магазине IKEA, расположенном в подмосковных Химках. Кадр с места события опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

«С первой в России IKEA уже демонтировали вывеску. Она открылась там в 2000 году. Ушла эпоха», — прокомментировала новость администрация канала.

Событие вызвало бурную реакцию у пользователей сети. «Очень жаль! Классный магазин был», «Как же это печально», — написали фолловеры. Некоторые выразили надежду, что торговая сеть вернется в Россию под прежним или новым названием.

Кто-то не стал грустить из-за закрытия IKEA. «Ушла и пофиг вообще. Это я как дизайнер интерьеров говорю», — заявила одна из комментаторов.

Ранее представители бренда высказались о возможности возвращения в Россию. Они заявили, что решение о прекращении производства и продаже четырех заводов остается в силе.