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12:26, 27 октября 2022
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На первом в России магазине IKEA демонтировали вывеску

На первом в России магазине IKEA демонтировали вывеску
Фото: Telegram-канал «Новости Москвы»

Завершен демонтаж вывески на первом в России магазине IKEA, расположенном в подмосковных Химках. Кадр с места события опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

«С первой в России IKEA уже демонтировали вывеску. Она открылась там в 2000 году. Ушла эпоха», — прокомментировала новость администрация канала.

Событие вызвало бурную реакцию у пользователей сети. «Очень жаль! Классный магазин был», «Как же это печально», — написали фолловеры. Некоторые выразили надежду, что торговая сеть вернется в Россию под прежним или новым названием.

Кто-то не стал грустить из-за закрытия IKEA. «Ушла и пофиг вообще. Это я как дизайнер интерьеров говорю», — заявила одна из комментаторов.

Ранее представители бренда высказались о возможности возвращения в Россию. Они заявили, что решение о прекращении производства и продаже четырех заводов остается в силе.

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