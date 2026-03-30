Ихтиолог объяснил вылов девятикилограммовой щуки у «Москвы-Сити»

Ихтиолог, кандидат биологических наук Владимир Хохряков объяснил, как девятикилограммовая щука оказалась в реке у «Москвы-Сити». Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, щуки — долгожители, поэтому среди них могут встречаться крупные особи. Как указал эксперт, они могут жить более 20 лет.

«К 12-15 годам ее вес может составлять около девяти килограммов. Даже пудовую щуку, равную 16 килограммам, можно встретить в любом водоеме», — указал ученый. Он добавил, что для столичного региона подобные особи — редкость. По мнению ихтиолога, рыба, вероятно, случайно забрела в Москву-реку вместе с талыми водами. Кроме того, весной щуки мигрируют из притоков и близлежащих водоемов.

Ранее стало известно, что в столице у «Москва-Сити» на набережной Тараса Шевченко выловили девятикилограммовую щуку.