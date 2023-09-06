Названы самые редкие имена новорожденных в Подмосковье

В Подмосковье самыми редкими именами новорожденных стали Аксинья и Аркадий, сообщает пресс-служба ГУ ЗАГС Московской области.

Кроме того, в рейтинге непопулярных женских имен оказались Инна, Лукерья, Любава, Руслана, а мужских — Борис, Севастьян, Спиридон, Матфей.

При этом чаще всего девочкам давали имена Анна, София, Ева, Мария, Варвара. Мальчиков большинство молодых родителей решили назвать Михаил, Александр, Лев, Артем, Матвей.

Ранее были названы самые необычные имена новорожденных в Москве в 2023 году.