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Названы самые популярные имена новорожденных в Москве

Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Фото: Tuva Mathilde Loland / Unsplash

Самыми популярными именами новорожденных в столице в 2022 году остаются София и Александр, сообщает РИА Новости. О других именах, которыми стали чаще называть маленьких москвичей, агентству рассказали в пресс-службе городского Управления ЗАГС.

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По сравнению с 2021 годом выросла популярность мужских имен Марк, Лев, Иван, Даниил. Девочек начали на 15-20 процентов чаще называть Василисами, Екатеринами и Верами. Славянское имя Есения по сравнению с прошлым годом стало популярнее на 50 процентов.

Среди мальчиков тоже набрали популярность некоторые славянские, а также греческие имена. Это Мирослав, Клим, Платон, Демид, Гордей и Тихон. «Среди девочек также прослеживается тенденция на греческие имена. Например, Афина — 45, и Ангелина — 145. Из женских славянских имен выделяется имя Мирослава — с начала года так назвали 160 девочек», — рассказали в ведомстве. Кроме того, 142 девочек назвали ранее редким именем Мия.

Распространенность некоторых имен при этом упала. За последние 20 лет новорожденных москвичек начали на 20-35 процентов реже называть Еленами, Татьянами, Ольгами и Надеждами. Для мальчиков стали не так часто выбирать имена Вадим, Игорь и Антон.

Ранее москвичам рассказали о самых часто выбираемых для новорожденных именах киногероев. Выяснилось, что столичные родители любят сагу о волшебнике Гарри Поттере, а также супергеройские вселенные Marvel и DC Comics.

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