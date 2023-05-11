Названы самые популярные имена новорожденных в Москве

Самые популярные имена новорожденных в первом квартале 2023 года в Москве назвала в беседе с РИА Новости начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Мальчиков чаще всего называли Михаилами. В рейтинге распространенных имен также оказались Александр, Максим, Марк и Лев. Самое популярные имена для девочек — София (Софья), Анна, Мария, Ева и Виктория.

По словам Уханевой, родители выбирали для детей и необычные имена. Так, новорожденных москвичек называли Милана, Кира, Есения, Агата, а самыми редким именами стали Капитолина, Стелла, Глафира, Барбара, Весна, Веста, Денница, Светозара, Матрона, Эврика. В список нетипичных мужских имен попали Оганнес, Фома, Юлиан, Лукас Рики, Марио, Тео, Эрвин, Модест.

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