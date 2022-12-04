В московских магазинах заметили имитацию газировки Coca-Cola

Напитки, имитирующие газировку Coca-Cola, заметили в двух московских магазинах сети «Светофор». Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что бутылки обнаруженной Coca-Cola полностью совпадают с оригиналом газировки, произведенной в России. Указаны даты разлива напитка — 5 октября и 3 ноября 2022 года. Согласно этикетке газировки, она изготовлена «с разрешения The Coca-Cola Company» российским ботлером компании — ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». Адрес производства имитации в столице совпадает с местом, где находится бывший завод-производитель Coca-Cola.

Кроме того, в несетевом магазине «Продукты» на востоке Москвы была обнаружена газировка Coca-Cola с датой выпуска 17 ноября 2022 года. Маркировка на бутылке указывает, что напиток произвели в Ростовской области на заводе, адрес которого также совпадает с местом расположения одного из экс-производств популярной газировки в России.

В Multon Partners (ранее Coca-Cola HBC) прокомментировали РБК появление напитка на прилавках. Работник компании заявил, что произведенная в ноябре 2022 года Coca-Colа не может быть оригинальной, так как выпуск популярной газировки в России был завершен в апреле текущего года.

Ранее напитки компании Coca-Cola в России переименовали в «Добрые». В частности, газировки Сoca-Cola и Fanta получили названия «Добрый Cola» и «Добрый Orange».