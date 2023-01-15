Москвичи признались в неприятных ощущениях от одной станции метро

Москвичи признались в неприятных ощущениях от станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии метро. Дискуссия на эту тему развернулась в группе ВКонтакте MOSCOW XXI.

Пользователи рассказали, что больше всего им не нравятся большие скульптуры, расположенные на станции, а также наличие третьего пути и плохая освещенность. «Очень мрачная станция, самая жуткая в столичной подземке. Будучи ребенком, стоя здесь на платформе всегда испытывала какие-то неприятные чувства. Не знаю, с чем это связано», — написала одна из жительниц столицы.

С ней согласилась и другая подписчица группы, назвав станцию жуткой из-за «нависающих и давящих» скульптур. Она вспомнила, как в юности, стоя на станции и прощаясь с молодым человеком, вдруг услышала от проходящей мимо пожилой женщины высказывания о грехах в их адрес, что тоже оставило неприятное впечатление от этого места.

«Вот такие две станции с тремя путями, а также «Александровский сад», который изогнут так, что с хвоста состава не видно головы, неизменно вызывали неприятное ощущение попадания в параллельную вселенную», — добавил один из юзеров.

В комментариях житель столицы напомнил, что третий путь был сделан для большей пропускаемости пассажиров. По плану, в период советской власти недалеко от станции должны были построить самый большой стадион вместимостью до 100 тысяч человек, однако из-за начала войны проект был осуществлен не в полном объеме.

Ранее было найдено объяснение «сгорбленности» скульптур на станции метро в центре Москвы.