Подмосковье и Москва оказались лидерами в «рейтинге импотенции» по России

Подмосковье обогнало Москву в «рейтинге импотенции», составленном экспертами Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак».

Специалисты посчитали, в каких городах и в каком количестве люди больше всего покупают препаратов от эректильной дисфункции, и на этом основании составили рейтинг по России. Подмосковье оказалось лидером по количеству принимающих такие препараты дюдей, Москва — на втором месте.

Далее в списке идут Санкт-Петербург, Краснодар и Сахалин. Меньше всего медикаментов для потенции покупают мужчины в Северо-Кавказском федеральном округе. Регионом, где мужчины почти не покупают препараты для потенции, оказалась Чечня. Среди регионов, в которых проживают мужчины с самой сильной потенцией, оказались Республика Тыва и Карачаево-Черкесия.

Ранее были названы увеличивающие риск импотенции продукты.