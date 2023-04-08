19:45, 08 апреля 2023
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Жителям Подмосковья напомнили о возможности проведения церемонии имянаречения
Работники ГУ ЗАГС Подмосковья напомнили о возможности проведения церемонии имянаречения.
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Работники ГУ ЗАГС Подмосковья напомнили жителям о возможности проведения церемонии имянаречения — вручения свидетельства о рождении ребенка в торжественной обстановке.
Желающим устроить подобное родителям необходимо подать в нужное отделение соответствующее заявление.
Уточняется, что в прошлом году в Московской области было проведено 162 таких церемонии. Наибольшей популярностью мероприятие пользовалось в Пушкино, Химках и Орехово-Зуево.
Ранее мэр Москвы Собянин рассказал о расширении программы скрининга новорожденных.