В Москве вырос «индекс чебурека»

Цены на чебуреки в знаменитой московской чебуречной на Сухаревской выросли на 50 рублей. «Индекс чебурека» обсудили в аккаунте писателя и ресторанного критика Михаила Костина в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«В очередной раз оказавшись в кафе "Дружба" на Сухаревской, я подметил, что чебуреки там уже по 120 рублей, а в 2018 году они были по 70 рублей. Вот он, инструмент роста — крипта падает, акции катятся вниз, доллар снижается, а чебуреки только растут в цене», — пошутил Костин.

В комментариях пояснили, что стоимость популярного блюда зависит не только от курса доллара. «Цены у поставщиков на все с 2018-м годом сравните сначала и зарплаты», «Цены на муку и мясо не упали», — отметили фолловеры.

Кто-то назвал цену 120 рублей за чебурек вполне приемлемой. «С чем сравнивать, с "бургером королем" (Burger King — прим. «Мосленты»)? С KFC? Цена норм. Цены на говядину привязаны к доллару, так было всегда (вопрос доставки)», — объяснил комментатор. Ему возразили, что в других московских чебуречных за те же деньги в жареные пирожки кладут больше мяса, поэтому в «Дружбу» можно зайти только из-за легендарности места и колоритной атмосферы.

Ранее ресторанный критик, основатель проекта Tastes of Russia Дмитрий Алексеев назвал чебуреки перспективным российским видом фастфуда.