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09:45, 29 ноября 2022
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У сотрудников OZON выявили случаи инфекционного менингита

У сотрудников OZON выявили случаи инфекционного менингита
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Несколько случаев заболевания инфекционным менингитом выявлены у сотрудников подмосковного склада маркетплейса OZON, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Специалистами Роспотребнадзора оперативно организован комплекс мер для предотвращения распространения инфекции: усилена дезинфекция, проводятся медосмотр и лабораторное обследование контактных лиц», — говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, по состоянию на понедельник, 28 ноября, с клинической картиной инфекционного менингита госпитализированы 11 человек. Сотрудникам OZON организовали вакцинацию и профилактическую терапию антибиотиками.

«Менингит передается воздушно капельным путем соответственно посылки безопасны», — отметили в пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы.

Ранее сообщалось, что в Москве дети начали массово болеть гриппом и ОРВИ. Госпитализация школьников происходит вдвое чаще, чем в предыдущие эпидемиологические сезоны.

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