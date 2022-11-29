У сотрудников OZON выявили случаи инфекционного менингита

Несколько случаев заболевания инфекционным менингитом выявлены у сотрудников подмосковного склада маркетплейса OZON, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Специалистами Роспотребнадзора оперативно организован комплекс мер для предотвращения распространения инфекции: усилена дезинфекция, проводятся медосмотр и лабораторное обследование контактных лиц», — говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, по состоянию на понедельник, 28 ноября, с клинической картиной инфекционного менингита госпитализированы 11 человек. Сотрудникам OZON организовали вакцинацию и профилактическую терапию антибиотиками.

«Менингит передается воздушно капельным путем соответственно посылки безопасны», — отметили в пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы.

Ранее сообщалось, что в Москве дети начали массово болеть гриппом и ОРВИ. Госпитализация школьников происходит вдвое чаще, чем в предыдущие эпидемиологические сезоны.