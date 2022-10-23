Иномарка насмерть сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе в Москве

Иномарка насмерть сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе на западе Москвы, сообщает столичная прокуратура. Водитель, предположительно, был пьян, но от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. Возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц")», — говорится в сообщении ведомства.