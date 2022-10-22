Сотрудник органов внутренних дел спровоцировал смертельное ДТП в Подмосковье, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

«В следственный отдел по Красногорску ГСУ СК России по Московской области из органов МВД для дальнейшего расследования поступило уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряженное с оставлением места происшествия")», — говорится в сообщении ведомства. По подозрению в совершении преступления задержан сотрудник одного из подразделений УМВД России по городскому округу Химки.

По данным следствия, в пятницу, 21 октября, в ночные часы сотрудник органов внутренних дел, управляя автомобилем Porsche, двигался по Путилковскому шоссе в направлении городского округа Химки. Проигнорировав запрещающий сигнал светофора в районе деревни Путилково, он продолжил движение, не предоставив преимущество автомобилю Hyundai, двигающемуся на разрешающий сигнал светофора. Следствием этого стало столкновение с автомобилем Hyundai. С места происшествия виновник скрылся.

Водитель Hyundai получил травмы и был доставлен в больницу, а пассажир этого авто получил телесные повреждения, из-за которых скончался на месте.

Подозреваемый был допрошен, он признал вину и раскаялся в содеянном, уточняет СК. «В ходе расследования были проведены осмотры, обыск, назначена медицинская судебная экспертиза. Продолжается сбор и закрепление доказательств», — сообщает ведомство.

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