Иномарка из свадебного кортежа попала в аварию в Москве и перевернулась

Автомобиль марки BMW X6, ехавший в свадебном кортеже, попал в ДТП на северо-востоке Москвы и перевернулся, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

По имеющейся информации, инцидент произошел на Кузьминской улице. По словам очевидцев, водитель обогнал колонну машин, но не справился с управлением и врезался в другой автомобиль марки Kia. После этого иномарка, спровоцировавшая аварию, вылетела с дороги и перевернулась. На месте работают оперативные службы города.

Ранее в Москве автомобиль сбил мужчину на моноколесе на пешеходном переходе. Произошедший инцидент попал на видео.