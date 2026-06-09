Иномарка сбила перебегавшего дорогу пешехода на юге Москвы

Водитель иномарки Volvo сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте на юге Москвы. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция, передает РИА Новости.

Согласно предварительным сведениям, инцидент произошел на Каширском шоссе. Пешеход не выжил: он скончался от полученных травм на месте.

Сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа работают на месте дорожного происшествия, уточняется в сообщении.

Ранее в Подмосковье при столкновении грузовика и автомобиля скорой пострадала фельдшер 2000 года рождения.