Город
Опубликовано 08 июня 2026, 21:42
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Иномарка сбила перебегавшего дорогу пешехода на юге Москвы

Водитель насмерть сбил перебегавшего дорогу в неположенном месте пешехода на юге Москвы.
Иномарка сбила перебегавшего дорогу пешехода на юге Москвы
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Водитель иномарки Volvo сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте на юге Москвы. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция, передает РИА Новости.

Согласно предварительным сведениям, инцидент произошел на Каширском шоссе. Пешеход не выжил: он скончался от полученных травм на месте.

Сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа работают на месте дорожного происшествия, уточняется в сообщении.

Ранее в Подмосковье при столкновении грузовика и автомобиля скорой пострадала фельдшер 2000 года рождения.

Автор:Анна Вальман
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