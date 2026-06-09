Опубликовано 08 июня 2026, 21:421 мин.
Иномарка сбила перебегавшего дорогу пешехода на юге Москвы
Водитель насмерть сбил перебегавшего дорогу в неположенном месте пешехода на юге Москвы.
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press
Водитель иномарки Volvo сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте на юге Москвы. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция, передает РИА Новости.
Согласно предварительным сведениям, инцидент произошел на Каширском шоссе. Пешеход не выжил: он скончался от полученных травм на месте.
Сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа работают на месте дорожного происшествия, уточняется в сообщении.
Ранее в Подмосковье при столкновении грузовика и автомобиля скорой пострадала фельдшер 2000 года рождения.