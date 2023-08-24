Иномарка влетела в здание ТЦ в Подмосковье

Женщина за рулем Hyundai перепутала газ с тормозом и влетела в здание ТЦ «Вертикаль» в подмосковной Балашихе. Кадры с места событий доступны в Telegram-канале Shot.

По информации источника, в результате произошедшего никто не пострадал. С 59-летней женщиной-водителем разбираются прибывшие на место полицейские.

Ранее ДТП с участием иномарки и электросамоката в Москве попало на видео.