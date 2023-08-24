01:18, 24 августа 2023
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Иномарка влетела в здание ТЦ в Подмосковье
Женщина-водитель перепутала газ с тормозом и влетела в здание ТЦ в Балашихе.
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
Женщина за рулем Hyundai перепутала газ с тормозом и влетела в здание ТЦ «Вертикаль» в подмосковной Балашихе. Кадры с места событий доступны в Telegram-канале Shot.
По информации источника, в результате произошедшего никто не пострадал. С 59-летней женщиной-водителем разбираются прибывшие на место полицейские.
Ранее ДТП с участием иномарки и электросамоката в Москве попало на видео.