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10:34, 10 февраля 2023
1 мин.

Последствия смертельного ДТП с участием такси в Москве попали на видео

Последствия смертельного ДТП с участием такси в Москве попали на видео
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

На видео попали последствия смертельного ДТП с участием одного легкового и двух грузовых авто на Ленинградском шоссе в Москве. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?»

«В ДТП на Ленинградском шоссе погиб человек, еще один получил ранения. Авария произошла примерно в 6:30», — сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель «Газели» остановился для помощи другой «Газели». В этот момент на грузовики совершил наезд водитель такси. В результате столкновения на месте погиб водитель «Газели», находившийся между двумя машинами. Таксиста с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Ранее сообщалось, что водитель снегоуборочной машины погиб в результате аварии в центре Москвы.

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