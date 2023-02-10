Последствия смертельного ДТП с участием такси в Москве попали на видео

«В ДТП на Ленинградском шоссе погиб человек, еще один получил ранения. Авария произошла примерно в 6:30», — сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель «Газели» остановился для помощи другой «Газели». В этот момент на грузовики совершил наезд водитель такси. В результате столкновения на месте погиб водитель «Газели», находившийся между двумя машинами. Таксиста с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Ранее сообщалось, что водитель снегоуборочной машины погиб в результате аварии в центре Москвы.