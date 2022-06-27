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Иностранец надругался над москвичкой в лесу

Иностранец надругался над москвичкой в лесу
Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Иностранный гражданин надругался над москвичкой в лесу, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«23 июня 2022 года мужчина, находясь в лесопарковой зоне вблизи улицы Вильгельма Пика в городе Москве, напал на 18-летнюю девушку и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

Подозреваемого в нападении удалось задержать почти сразу. В отношении 30-летнего гражданина Узбекистана возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера»). Сегодня следствие будет ходатайствовать в суде об аресте иностранца. Расследование по уголовному делу продолжается, сообщает ведомство.

Ранее мужчина напал на москвичку и надругался над ней в лифте. Он угрожал убийством.

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