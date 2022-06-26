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Мужчина напал на москвичку и надругался над ней в лифте

Мужчина напал на москвичку и надругался над ней в лифте
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Мужчина напал на москвичку и надругался над ней в лифте жилого дома на юго-западе столицы. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 24 июня на Веневской улице. Мужчина, угрожая убийством, напал на жительницу столицы в лифте жилого дома и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Правоохранители задержали подозреваемого 1963 года рождения. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что в Москве злоумышленник прикинулся работодателем и изнасиловал россиянку под предлогом собеседования.

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