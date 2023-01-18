В Подмосковье аферистки украли у пенсионерки миллионы рублей и тысячи долларов

В подмосковном Серпухове аферистки украли у 73-летней пенсионерки миллионы рублей и тысячи долларов, сообщает «МВД Медиа».

«На стационарный телефон потерпевшей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей пенсионного фонда. Она сообщила о полагающейся женщине надбавке к пенсии и о том, что для подготовки документов подойдут ее коллеги. Через несколько минут в квартиру к пенсионерке пришли две незнакомки и попросили написать заявление на пенсионные начисления. Пока одна из визитерш отвлекала хозяйку на кухне, вторая незаметно прошла в комнату и похитила из шкафа деньги», — говорится в пресс-релизе.

Всего у пенсионерки украли более двух миллионов рублей и свыше семи тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража»). Задержана и арестована ранее судимая 46-летняя жительница Владимирской области, ее сообщница находится в розыске.

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