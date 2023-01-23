Иностранец с макетом пистолета ограбил телепродюсера на миллионы рублей

Иностранец, с макетом пистолета ограбивший московского телепродюсера на миллионы рублей, задержан, сообщила «МВД Медиа» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Московского уголовного розыска и ФСБ России задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который подозревается в разбойном нападении», — сказала Волк.

В одну из ночей января прошлого года двое мужчин проникли в жилой дом. Угрожая предметом, похожим на огнестрельное оружие, они отобрали у владельца 130 тысяч долларов США, 50 тысяч евро и трое наручных часов. Общий ущерб составил около 14 миллионов рублей.

Тогда было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК России («Разбой»). По данным следствия, грабитель со своим сообщником спланировал нападение заранее. Макет пистолета он купил в интернет-магазине. Сначала у родственников в поселке Марушкинское (Новая Москва) был задержан пособник. Основной подозреваемый в это время скрывался в Беларуси. Сейчас он арестован. Похищенные деньги разбойники успели потратить.

Ранее налетчик с игрушечным пистолетом ограбил салон сотовой связи в Подмосковье. Злоумышленник рассказал, что купил игрушку, чтобы напугать сотрудницу торговой точки.