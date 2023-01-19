Иностранных рэкетиров арестовали в Подмосковье

Иностранных рэкетиров арестовали в подмосковной Балашихе, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области. Преступники похитили мужчину и требовали у его родственников выкуп.

«По ходатайству следователя следственного отдела по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области судом арестованы двое иностранных граждан. Они обвиняются в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пункты "а" и "з" части 2 статьи 126 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, злоумышленники были знакомы с потерпевшим. Во время заранее назначенной встречи они начали требовать у него вернуть им якобы имевшийся денежный долг. После отказа они избили мужчину, сфотографировали раны на его теле и разослали снимки знакомым и родственникам пострадавшего с требованием выкупа в размере 30 тысяч долларов США за его освобождение.

Один из родственников потерпевшего обратился в полицию. Через несколько дней преступников нашли и задержали. Потерпевший, все это время находившийся в салоне автомобиля, был освобожден.

Ранее 102 года заключения в общей сложности получили за рэкет и убийство шестеро членов этнической банды. На основании вердикта присяжных заседателей областной суд вынес приговор в отношении организатора устойчивой вооруженной группы и его сообщников.