В Москве инспекторы ГИБДД остановили машину с вооруженным водителем, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

«Автоинспекторы на Шоссе Энтузиастов с целью проверки документов остановили автомобиль "Фольксваген". Водитель данного автомобиля заметно нервничал, не отвечал на вопросы полицейских. Для произведения его личного досмотра на место была вызвана следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.

В ходе досмотра 34-летнего приезжего мужчины в кармане жилета был обнаружен пистолет и семь патронов. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»). Мужчина арестован.

Ранее вооруженное нападение на дом бизнесмена в Подмосковье попало на видео. Момент проникновения злоумышленников в дом попал на камеру видеонаблюдения.