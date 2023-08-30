Инстасамка показала лицо после пластической операции

Лицо в синяках после ринопластики показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Инстасамка (Дарья Зотеева).

На снимках она появилась со своим мужем, рэпером Moneyken (Олег Еропкин). Судя по забинтованным носам и синякам, супруги сделали пластическуе операции вместе .

«У Даши такой нос был красивый от природы. Если она его переделала, будет ужасно», «Красотка, с каждым днем все лучше и лучше», «Я не перестану повторять, что вы классные», «Только вместе делать, все правильно», «Это лучшая пара интернета. Восхищаюсь», — написали пользователи сети.

Ранее Инстасамка рассказала о подарке от мужа за 30 миллионов рублей.